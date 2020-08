D'autres contrats d'Hydro-Québec aux Atikamekw à Rapide-Blanc

Les Atikamekw de la communauté de Wemotaci en Haute-Mauricie vont jouer un rôle un peu plus important sur le chantier de réfection de la centrale de Rapide-Blanc. Deux autres contrats de service viennent de leur être attribués par Hydro-Québec.

En plus de la responsabilité de la signalisation, on leur alloue celle de l'entretien ménager et de la récupération de matières ligneuses submergées. La valeur totale des contrats atteint les 300 000 $.

Hydro-Québec dit être ouverte à accorder des contrats à des entreprises reconnues de la communauté amérindienne, selon leurs compétences. «Oui, on souhaite maximiser les retombées pour les Atikamekw. On les invite à soumissionner», a fait savoir Louis-Olivier Batty, porte-parole d'Hydro-Québec.

La communauté réclame plus de retombées de ce chantier dont la valeur dépasse les 600 millions $.

«Le projet de réfection de Rapide-Blanc, on en est exclu, a indiqué Guy Laloche du Conseil de bande de la réserve. C'est sûr qu'ils vont dire que ce sont des jobs spécialisées, mais aujourd'hui c'est par des partenariats que tout est possible.»

À Québec, mercredi, les Atikamekw de la Haute-Mauricie et les Innus de la Côté Nord ont réitéré leur revendication historique d'obtenir un dédommagement pour l'ensemble des développements hydroélectriques réalisés au fil du temps sur leur territoire ancestral.

«On invite la communauté autochtone à revenir à la table de négociation», s’est limité à dire la députée caquiste de Laviolette-Saint-Maurice Marie-Louise Tardif.

Les deux groupes d'autochtones menacent de mettre des bois dans les roues du projet de ligne de transport électrique vers le Nord-est américain.

Le maire de La Tuque ne croit pas qu'il s'agisse d'une bonne idée. «Il ne faut quand même pas nuire aux entrées d'argent qui leur permettrait d'être compensés, a souligné Pierre-David Tremblay. C'est ce qu'ils recherchent en tout cas. Je crois que c'est le message qu'ils passent.»

Le maire Tremblay se range toutefois derrière eux quant à la revendication de redevances sur l'exploitation des ressources naturelles de la Haute-Mauricie.