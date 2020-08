Dr Anthony Fauci a aussi reçu des menaces de mort

À l’instar de Dr Horacio Arruda, directeur de la Santé publique au Québec, son homologue américain Dr Anthony Fauci et sa famille ont été victimes de menaces de mort, a révélé l’immunologue en entrevue sur les ondes de CNN, mercredi.

Dr Fauci, figure de proue du combat contre la pandémie de COVID-19 au pays, a souligné qu’il a dû organiser des mesures de sécurité pour protéger sa famille, incluant ses trois filles vivant dans trois villes différentes aux États-Unis.

«Moi et ma famille avons reçu des menaces de mort; mes filles ont été harcelées au point où j’ai dû obtenir de la sécurité. C’est juste... C’est incroyable», a déclaré le directeur de l'Institut des maladies infectieuses et l'un des experts les plus connus du pays.

«Même dans mes rêves les plus fous, je n’aurais jamais pensé que des gens puissent s’objecter contre de purs principes de santé publique et soient tellement opposés et à ce qu’on dit au nom de la science, qu’ils en viennent à nous menacer. Ceci, à mon avis, est simplement étrange.»

Le même jour, Dr Fauci commentait l’avancée de la dernière phase des essais cliniques d’un vaccin contre le nouveau coronavirus, dont le lancement fin juillet est survenu en un temps record «qui aurait été impensable il y a une décennie.»

L’institut de l’immunologue gère les essais. C’est le projet le plus avancé aux États-Unis, associé à la biotech Moderna. Il espère recruter 30 000 participants d'ici trois mois, dont la moitié recevront un placebo. Il faudra ensuite patienter pour voir si le groupe placebo est naturellement plus infecté par le coronavirus que le groupe vacciné.

«Mon estimation, qui n'est qu'une estimation, est que vers la fin de l'année ou au début de 2021, nous saurons si nous avons un vaccin sûr et efficace», a dit le docteur Fauci dans un échange organisé par l’Université Harvard.