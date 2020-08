La vidéo a fait le tour du monde : la journée parfaite pour un future mariée, un shooting photo dans sa longue robe blanche, une température merveilleuse...

Puis, l’explosion. Israa Seblani et son entourage ont dû se réfugier quand les déflagrations se sont produites mardi à Beyrouth.

«J’étais choquée, je me demandais ce qu’il se passait. Est-ce que je vais mourir? Comment vais-je mourir?» a raconté la femme en entrevue avec le média BFMTV dans un témoignage relayé jeudi.

Les explosions au Liban ont fait 137 morts et 5000 blessés, mais Israa Seblani et ses proches ont eu la vie sauve.

«Je me préparais pour mon grand jour depuis deux semaines, a-t-elle déploré. J’étais tellement heureuse, comme toutes les autres filles : j’allais me marier. Mes parents allaient être heureux de me voir en robe blanche. Ce qui s’est passé ici pendant l’explosion, il n’y a pas de mot pour l’expliquer.»

«Quand je me suis réveillée et que j’ai vu les dégâts arrivés à Beyrouth, la première chose que j’ai dite a été : "Dieu merci, nous sommes encore vivants"», a-t-elle dit, ressentant tout de même une grande tristesse pour les victimes de la tragédie.

Comme pour beaucoup d’autres Libanais, cette catastrophe est pour la famille d’Israa Seblani un autre coup dur. Le drame est survenu alors que le Liban connaît la pire crise économique de son histoire et a dû déclarer faillite en mars. Ajoutons à cela la crise de la COVID-19 et des soulèvements contre la classe politique.

Autant de raisons qui pourraient pousser Israa Seblani et ses proches hors du pays.

«Pour moi, le Liban est plus qu’un pays ou qu’une patrie. Je ne peux pas exprimer ce que le Liban signifie pour moi mais, après ce qu’il s’y passe depuis septembre 2019, il y avait 1% de chance que nous vivrions ici après hier. C’est très difficile, ce n’est plus une option. Ce qui est arrivé est très triste.»

Pendant qu’un photographe immortalisait le mariage d’Israa Seblani au centre d’une petite place publique dans Beyrouth, un vidéaste filmait la scène.

C’est à ce moment que la première déflagration a été entendue. On peut alors entendre le vidéaste interpeller Dieu. La future mariée est presque renversée par le souffle de la deuxième explosion et on voit sa robe qui est soulevée par le déplacement d'air.

Quand le vidéaste tourne la caméra vers la rue et revient à son point de départ, des débris jonchent le sol, les vitres des édifices ont volé en éclats et les gens courent pour se mettre à l'abri.

Une autre vidéo filmée depuis l’intérieur d’un lieu de culte montre un prêtre se faire renverser par les explosions après avoir tenté de poursuivre sa messe.