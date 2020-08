La bande-annonce de «La déesse des mouches à feu» dévoilée

La bande-annonce officielle du film «La déesse des mouches à feu» a été dévoilée hier.

Le long-métrage, réalisé par Anaïs Barbeau-Lavalette et scénarisé par Catherine Léger, est basé sur le roman du même non écrit par Geneviève Pettersen et sortira le 25 septembre prochain.

«La déesse des mouches à feu» raconte le passage à l’adolescence, au milieu des années 1990, de Catherine (jouée par Kelly Dépeault), une jeune fille de 16 ans.

En plus de la comédienne principale, les cinéphiles y retrouveront, entre autres, Caroline Néron, Normand D’Amour, Antoine Desrochers et Robin L’Houmeau

Le film a été présenté en première mondiale lors de la 70e édition du Festival international du film de Berlin au mois de février dernier.