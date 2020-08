Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse tire sa révérence

Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Stephen McNeil, a annoncé jeudi qu'il quittait son poste après plus de six ans à la tête de la province et 17 années de politique.

Chef du Parti libéral néo-écossais depuis 2007, Stephen McNeil a pris le pouvoir le 22 octobre 2013.

M. McNeil demeurera en poste jusqu'à ce qu'un remplaçant soit trouvé.

Il a affirmé qu’il avait songé plus tôt cette année à se retirer, mais que la crise de la COVID-19 l’avait forcé à rester.

Les libéraux de Stephen McNeil avaient remporté la dernière élection générale en mai 2017 devant les conservateurs et les néo-démocrates provinciaux. La prochaine devrait probablement avoir lieu l’an prochain.