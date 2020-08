Liban: davantage d'aide du Canada à venir

Le Canada se prépare à envoyer plus d’aide au peuple libanais qui se relève de l’énorme explosion à Beyrouth, et le ministre des Affaires étrangères François-Philippe Champagne signale qu’une façon importante de le faire est de contribuer à la sécurité alimentaire sur le terrain.

• À LIRE ÉGALEMENT: «On ne peut plus vraiment parler d'espoir» au Liban

• À LIRE ÉGALEMENT: Il faut des réformes au Liban, dit Macron

«C’est une des pistes qu’on analyse parce que c’est très important. Je pense que le Canada peut jouer un rôle historique pour assurer la sécurité alimentaire du Liban», a-t-il dit en entrevue téléphonique, jeudi, mentionnant que des exportateurs et producteurs canadiens sont déjà dans la mire du gouvernement Trudeau pour prêter main-forte.

Ottawa a déjà annoncé qu’il débloquera 5 millions $ en aide humanitaire, dont 1,5 million $ versé sans délai à des partenaires sur le terrain tels que la Croix-Rouge libanaise. Cette somme est présentée comme un premier versement et la contribution totale du Canada sera «historique», selon le ministre Champagne.

Ce dernier a dit à l’Agence QMI avoir considéré l’idée de se rendre sur le terrain, comme le président français Emmanuel Macron, mais a expliqué qu’il avait conclu que la réponse du Canada serait meilleure s’il consacrait tous ses efforts, pour l’heure, à la coordination du soutien canadien.

«Le Canada sera aux premières loges de la réponse humanitaire sur les besoins du Liban. De façon historique, on a toujours été avec le Liban et on sera toujours avec le peuple libanais», a-t-il insisté à l'autre bout du fil, depuis Shawinigan.

Il a mentionné qu’une des options envisagées par Ottawa est de mettre sur pied une structure pour faciliter l’envoi de dons privés, option qui avait été retenue pour venir en aide à Haïti.

En point de presse sur la colline parlementaire, la ministre du Développement international Karina Gould a martelé que le plus important dans les 48 heures suivant une tragédie pareille que celle qui a secoué le Liban est de «sauver des vies». Elle a dit qu'Ottawa est ouvert à l'idée d'égaler des dons faits par les Canadiens à la Croix-Rouge, comme le propose le Bloc québécois.