Près de 300 000 morts de la COVID-19 aux États-Unis d’ici décembre, selon des prévisions

Les chercheurs à l’origine d’un modèle de projection de l’Université de Washington prévoient désormais que le nombre de morts aux États-Unis pourrait atteindre les 300 000 d’ici le 1er décembre.

«Cependant, le port régulier d'un masque à partir d'aujourd'hui pourrait sauver environ 70 000 vies, selon de nouvelles données de l'Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) de la School of Medicine de l'Université de Washington», indique un communiqué auquel CNN a eu droit.

Selon l'Université Johns Hopkins, 159 433 personnes sont mortes aux États-Unis depuis le début de la pandémie. «Les prévisions américaines totalisent 295 011 décès d'ici décembre», indique le communiqué de l'IHME.

«Le comportement du public a une corrélation directe avec la transmission du virus et, par conséquent, avec le nombre de décès», indique le directeur de l’IHME, Dr Christopher Murray.

«À partir d'aujourd'hui, si 95% des Américains portent un masque lorsqu'ils quittent leur domicile, le nombre total diminuerait à 228 271 décès, soit une baisse de 49%. Et plus de 66 000 vies seraient sauvées », indique le communiqué.

Dans ses prévisions précédentes, publiées le 7 juillet, l'IHME prévoyait qu'il y aurait 230 822 décès aux États-Unis dus à la COVID-19 d'ici novembre.