Délit de fuite dans Limoilou: le véhicule du suspect recherché

« Comment peux-tu faire ça ? » C’est la douloureuse question que se pose le fils d’un sexagénaire qui est hospitalisé après avoir été happé par un automobiliste qui a pris la fuite dimanche dernier à Québec.

Yvan Rhéaume s’apprêtait à célébrer l’anniversaire de sa sœur, le 2 août dernier, lorsqu’il a reçu le triste appel.

Son père, Yves, venait d’entrer à l’hôpital après avoir été happé par un automobiliste qui aurait brûlé un feu rouge avant de prendre la fuite.

Le motocycliste de 61 ans a été éjecté et projeté plusieurs mètres plus loin lors de l’impact. La collision s’est produite à l’angle du boulevard Sainte-Anne et de l’avenue Mailloux dans le quartier Maizerets.

Nous sollicitons l'aide de la population afin d’obtenir des informations permettant de retracer le conducteur ou le véhicule entourant un accident délit de fuite survenu le 2 août coin ave. Mailloux et boul. Ste-Anne. *Photo à titre indicatif



Détails : https://t.co/3n4rflzLhO pic.twitter.com/5QBW598ruy — Service de police de la Ville de Québec (@SPVQ_police) August 7, 2020

Sous le choc

Toujours à l’hôpital, cinq jours après l’accident, le père souffre d’une double fracture du bassin et il a été victime d’un arrêt cardiaque quelques heures après la collision.

Encore sous le choc, le fils a de la difficulté à comprendre comment un individu peut en frapper un autre en voiture sans s’arrêter pour lui prêter main-forte.

« Ça m’enrage. Je ne sais pas comment [tu peux] faire ça, tu dois mal dormir après... Je suis tellement enragé », explique celui qui a dû prendre quelques jours de congé, au travail, pour s’en remettre.

Par ailleurs, le fils de la victime tient à remercier une préposée aux bénéficiaires qui était sur les lieux lorsque l’accident est survenu. Son père et lui aimeraient bien la retrouver pour la remercier de son aide.

« C’était la première intervenante sur les lieux. Elle lui a peut-être sauvé la vie », estime le jeune homme.

Un suspect à identifier

Le Service de police de la Ville de Québec assure prendre très au sérieux cette situation et recherche « activement » le chauffard fautif.

Vendredi après-midi, les autorités ont d’ailleurs demandé l’aide du public pour retrouver le véhicule du suspect : un VUS noir de marque Hyundai du modèle Santa Fe ou Tucson, équipé de poignées chromées.

On précise également que ce dernier pourrait être endommagé à la porte arrière et à la roue arrière du côté conducteur, ainsi qu’au pare-chocs arrière.

Toute information permettant de retracer le conducteur ou le véhicule peut être transmise au Service de police en composant le 911 ou le 418 641-AGIR (2447).