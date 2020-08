Tarifs sur l'aluminium : le Canada répliquera «dollar pour dollar»

La vice-première ministre Chrystia Freeland a confirmé vendredi que le Canada a l'intention de répliquer à l'administration Trump avec des contre-mesures «équilibrées et réciproques», «dollar pour dollar», à la surtaxe de 10 % sur les produits d'aluminium canadien.

«Nous n'allons pas aggraver la situation, mais nous n'allons pas reculer», a-t-elle dit en précisant qu'une période de consultation de 30 jours est d'abord en cours.

La vice-première ministre a chiffré les éventuelles mesures de représailles canadiennes à 3,6 milliards $.

«Les tarifs américains sont inutiles, injustifiés et inacceptables», a lancé Mme Freeland, en précisant que la «position» du gouvernement Trudeau face à l'administration Trump est la même qu'en juin 2018, lors de la dernière vague de surtaxe.

Ottawa avait déjà dénoncé, la veille, une mesure «inacceptable» et a prévenu que le Canada imposerait «rapidement» des mesures de rétorsion d'une valeur équivalente, comme il l'avait fait deux ans plus tôt.

«En période de pandémie mondiale et de crise économique, la dernière chose dont les travailleurs canadiens et américains ont besoin est l'imposition de nouveaux tarifs douaniers qui augmenteront les coûts pour les fabricants et les consommateurs et qui nuiront à la libre circulation des échanges commerciaux et aux économies des provinces et des États», avait estimé jeudi Chrystia Freeland, qui a négocié la nouvelle mouture de l’ALÉNA.

La Chambre américaine du Commerce a rapidement critiqué la décision de Donald Trump, affirmant qu'elle allait «augmenter les coûts pour les fabricants américains», que «la plupart des producteurs américains d'aluminium» s'y opposaient et qu'elle allait «générer des mesures de rétorsion contre les exportations américaines».

En juin 2018, en pleine renégociation de l'ALÉNA, Donald Trump n'avait pas hésité à instaurer des droits de douane punitifs sur l'aluminium canadien. Dans la foulée, Ottawa avait annoncé des taxes sur des produits américains (acier et l'aluminium, mais aussi whisky, ketchup, jus d'orange, bateaux à voile et à moteur, tondeuses à gazon...).