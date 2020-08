Après les semences non sollicitées, les masques

Alors que de nombreuses personnes aux États-Unis et au Canada reçoivent des enveloppes contenant de mystérieuses graines provenant de Chine, une femme de Virginie a quant à elle reçu des masques qu’elle n’avait pourtant pas commandés.

• À lire aussi: D'étranges semences de Chine préoccupent les autorités

Phillina Lovewine a reçu une enveloppe adressée à son nom. Comme elle attendait d’autres colis, elle l’a ouvert et a trouvé des masques N95.

«Je n’ai jamais commandé de masques N95 et surtout pas venant de Shanghaï en Chine», dit-elle.

C’est en analysant l’enveloppe et l’étiquette qu’elle a compris qu’il y avait peut-être un lien entre cet envoi et ceux reçus et signalés par d’autres personnes.

Les autorités américaines croient qu’il s’agit d’une arnaque. Les vendeurs obtiennent les noms et adresses de personnes à qui ils envoient des paquets dans l’espoir qu’ils donnent des évaluations positives sur Internet.

Les contenus des enveloppes, autant les masques que les graines, ne semblent pas être nocifs. Les autorités vous demandent toutefois de leur signaler si vous recevez ce genre de paquet non sollicité.