Drame à La Conception: l’identité du père dévoilée

La Sûreté du Québec a confirmé samedi l'identité du père qui a perdu la vie en tenant de sauver la vie de sa fillette qui venait de sombrer dans la rivière Rouge, dans les Laurentides, vendredi.

• À lire aussi: Une fillette de 4 ans et son père se noient dans la rivière Rouge

Il s'agit d'Alexandre Morier, un Montréalais de 44 ans originaire de Saint-Agathe-des-Monts.

Le drame qui a fauché la famille de Montréal s’est déroulé vers 10 h 15 près d’une petite plage bordant la rivière Rouge, à La Conception.

Selon nos informations, les Morier étaient en visite chez les grands-parents. Le père, sa fille de 4 ans et son garçon de 6 ans se sont rendus à cet endroit pour se baigner, vu le mercure qui grimpait.

Les trois se baignaient lorsque la fillette a sombré dans l’eau. Double fin tragique, le père a été emporté par le courant en essayant de lui venir en aide. Témoin de la scène d’horreur, l’enfant de 6 ans se serait dépêché d’alerter des adultes.

Aucun des membres de la famille ne portait de vestes de flottaison individuelle (VFI), selon la Sûreté du Québec.

« On a été dépêchés sur les lieux après qu’un garçon est allé chercher de l’aide. Il a dit que son père et sa sœur étaient tombés à l’eau et étaient en train de se noyer », a raconté Benoit Martel, directeur de la Régie incendie Nord-Ouest Laurentides.

« Ce n’est pas une plage qui est aménagée pour la baignade, a ajouté M. Martel. À cet endroit, il suffit de faire quelques pas dans la rivière, après ça descend rapidement dans des eaux profondes et il y a un fort courant. »

En début d’après-midi, le corps inerte de la fillette a été repêché par un citoyen au camping de la Montagne D’Argent, qui borde la rivière Rouge. Des manœuvres de réanimation ont été effectuées, en vain. Son décès a été constaté à l’hôpital.

Quant au père, sa dépouille a été localisée vers 15h. Son décès a également été prononcé à l’hôpital de Sainte-Agathe-des-Monts.