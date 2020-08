Il meurt de la COVID-19 après avoir visité sa femme mourante

Un homme de 90 ans de la Floride est décédé des suites de la COVID-19 un mois après avoir attrapé la maladie de sa femme mourante qu’il a visitée sur son lit de mort.

Il y a près d’un mois, Sam Reck s’est rendu au chevet de sa femme JoAnn pour lui fait ses adieux. Elle a succombé à la maladie le 12 juillet dernier, rapporte le magazine People.

Le nonagénaire a rendu l’âme après avoir contracté la maladie, selon toute vraisemblance, lorsqu’il a visité son épouse.

Malgré tout, il ne regrettait pas sa visite. Il savait qu’il courait un risque, mais tenait à dire au revoir à sa tendre moitié et lui tenir la main une dernière fois.

Sam et JoAnn s’étaient rencontrés dans une église il y a trente ans. Ils avaient tout de suite connecté et ne se sont plus jamais laissés.

JoAnn a toutefois commencé à faire de la démence, mais Sam n’a jamais abandonné sa femme. Il a tenu à être avec elle jusqu’à la fin, même si ça lui aura coûté sa propre vie.