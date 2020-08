Ils découvrent un serpent de six pieds... dans leur toilette

Un couple de la Californie a eu un matin brutal vendredi en tombant nez à nez avec un boa constricteur dans leur cuvette.

«J’ai perdu toute confiance envers les salles de bain», ironise Irma Zambrano, la résidente de la demeure où le boa a dû être capturé, en entrevue avec CNN.

«C’est le pire cauchemar de quiconque que quelque chose sorte des toilettes! On pense toujours au pire: le serpent va se déplacer partout dans la maison, s’enrouler autour de notre cou et nous faire suffoquer!», s’exclame la femme, encore sous le choc.

C’est le mari de Mme Zambrano, Elk Grove, qui a fait la monstrueuse découverte.

Avant de partir travailler, l’homme est entré dans la salle de bains, a soulevé le siège de toilette et a eu la peur de sa vie.

Glenn Stough, spécialiste en capture de serpent, n’a jamais vu une telle chose en 15 ans de carrière.

«Il était fort, gros, et il s’est agrippé à quelque chose ce qui lui a permis de me tirer avec lui. Il était plus fort que mes pinces et j’étais sur le point de l’attraper avec mes mains. Heureusement, il a un peu figé et j’ai sauté sur l’occasion», raconte Stough à CNN.

Comme le boa constricteur n’est pas une espèce de serpent qui provient de la Californie, tout porte à croire qu’un voisin aurait égaré son animal de compagnie.

Une chose est sure, Irma Zambrano gardera des traces de son traumatisme.

«Quand j’utilise les toilettes le matin, je n’allume pas les lumières normalement. En plus de garder les lumières allumées, je vais tirer la chasse à deux reprises avant de m’assoir maintenant!», lance-t-elle.

Voyez le reportage de CNN en anglais dans la vidéo en haut de page.