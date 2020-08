Résidant à 600 mètres des explosions, un couple de Beyrouth survit à l'impact

Résidant à moins de 600 mètres des lieux des explosions dévastatrices de Beyrouth, au Liban, un couple peut s’estimer chanceux d’être encore vie.

De leur balcon, Lina Alameh et Imad Khalil ont d’abord vu l’incendie se déclencher dans le port de la ville, rapporte CNN.

Voyant le brasier grossir, le couple décide de faire une vidéo en direct sur les réseaux sociaux. À ce moment, la paire ne se doutait de rien.

Quelques instants plus tard, une autre explosion retentit. La femme raconte se souvenir que d’avoir été projeté dans les airs par la force de l’impact. Lina et Imad ont été assommés et ont perdu connaissance.

À son réveil, Lina a vu sa maison complètement détruite et son mari ensanglanté.

Le couple repose maintenant dans une chambre d’hôpital où il se remet de ses blessures, dont certaines ont nécessité une chirurgie, toujours selon CNN.

Lina et Imad font partie des 6000 blessés qu’a faits l’explosion. Ils auraient bien pu faire partie des personnes décédées, si ce n’avait aidé des secours qui sont les sauver alors que Lina trainait son mari à l’aide d’une porte qu’elle utilisait comme civière.

Sauf que le retour à la réalité sera particulièrement difficile pour eux lorsqu’ils auront leur congé de l’hôpital. Ils feront partie de ces quelque 300 000 personnes à se retrouver à la rue.

Au dernier bilan, on comptait au moins 158 morts.