Un nouveau «Danse lascive» est en préparation, et Jennifer Grey devrait y reprendre plus de trente ans plus tard le rôle emblématique de Frances «Baby» Houseman qu'elle tenait dans ce film culte.

Le film original, sorti en 1987 et dans lequel une adolescente (Jennifer Grey) tombait amoureuse d'un professeur de danse (Patrick Swayze), a apporté la gloire mondiale aux deux acteurs principaux.

La scène clé dans laquelle Patrick Swayze termine un numéro de danse en soulevant «Baby» au-dessus de sa tête est entrée dans la légende du cinéma.

Le film avait gagné un Oscar pour sa chanson «(I've Had) The Time of My Life».

Le PDG de la firme Lionsgate, Jon Feltheimer, a annoncé que Jennifer Grey jouerait dans le nouveau film, dont elle est également productrice.

AFP

«Ce sera exactement le genre de film romantique et nostalgique que les admirateurs de la franchise attendent», a dit Jon Feltheimer au cours d'une conférence téléphonique.

«Danse lascive», qui était un film à petit budget a rapporté plus de 210 millions de dollars à travers le monde. Le film avait connu en 2004 une première suite, «Danse lascive: Havana Nights», qui transposait l'histoire originale à Cuba, mais sans la participation de Jennifer Grey.

Le projet de nouveau film était «l'un des secrets les plus mal gardés de Hollywood», a plaisanté Jon Feltheimer.

Mais les détails du scénario n'ont pas été révélés pour le moment.

Le réalisateur du film sera Jonathan Levine («Warm Bodies»).

Patrick Swayze est mort d'un cancer du pancréas en 2009, à l'âge de 57 ans.