Canadiens-Flyers: les dates sont connues

La série de premier tour entre les Canadiens de Montréal et les Flyers de Philadelphie s'amorcera mercredi, à Toronto.

En effet, les deux équipes fouleront la glace du Scotiabank Arena, dès 20h, à TVA Sports et TVA Sports direct, pour le début de cette série 4 de 7.

Puis, deux jours plus tard, le 14 août, le Tricolore et les «Oranges» croiseront à nouveau le fer, cette fois, en après-midi, dès 15h.

Les matchs #3 et #4 auront lieu les 16 et 18 août, à 20h et 15h, respectivement.

Si la série doit se poursuivre, les trois autres duels auront lieu les 19, 21 et 23 août. Ainsi, les deux équipes pourront jouer deux matchs en deux jours (#4 et #5). Les heures de ces trois dernières confrontations ne sont toujours pas connues.

Horaire de la série

Match #1: mercredi 12 août, 20h

Match #2: vendredi 14 août, 15h

Match #3: dimanche 16 août, 20h

Match #4: mardi 18 août, 15h

Match #5 (si nécessaire): mercredi 19 août

Match #6 (si nécessaire): vendredi 21 août

Match #7 (si nécessaire: dimanche 23 août

* Toutes les rencontres seront diffusées à TVA Sports et TVA Sports direct