Fillette de 4 ans disparue à Shannon

Une gigantesque battue s’est tenue, dimanche soir, dans les environs de la rue Donaldson, à Shannon, pour retrouver Léa Fiset, une petite fille de 4 ans portée disparue depuis 17 h.

La Sûreté du Québec (SQ) a déployé des effectifs vers 17h30 pour tenter de retrouver la jeune fille. Tard dimanche soir, on indiquait que des maîtres-chiens pourraient être déployés sous peu.

Les gens de la municipalité, touchés par la disparition de la petite, ont aussitôt proposé leur aide. Vers 21 h, ils étaient des dizaines et des dizaines à arpenter les rues et boisés du secteur dans l’espoir de trouver l’enfant.

#Disparition | Nous demandons l'aide du public afin de retrouver Léa Fiset, 4 ans, qui manque à l'appel depuis le 9 août , 17h, de Shannon dans la Capitale-Nationale. Si vous l'apercevez, communiquez avec le 911. Merci de partager. https://t.co/bYJwxzGDSC — SQ Est (@Surete_Est) August 10, 2020

«Les gens qui sont sur place actuellement sont des bénévoles formés et autorisés. Il y a des militaires, la police militaire, le service d’urgence de la Sûreté du Québec. Ce sont des gens qui sont habitués à faire de la recherche et sauvetage», précise la porte-parole de la Sûreté du Québec, Anik Lamirande.

La SQ demande à toute personne qui apercevrait Léa Fiset de communiquer avec le 911. Toute information pouvant aider à la retrouver peut aussi être transmise anonymement au 1-800-659-4264.

La jeune fille disparue porterait une robe grise avec des rayures jaunes fluo et mesure environ deux pieds et demi (0,75 mètre). Elle a les cheveux châtains et les yeux bleus.

Plus de détails à venir...