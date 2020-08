L'Ontario continue de distancer le Québec

Bien qu'elle ait franchi le cap symbolique des 40 000 infections à la COVID-19 dimanche, l'Ontario a affiché, de loin, sa meilleure semaine dans sa lutte contre la pandémie depuis mars dernier, tout en présentant de bien meilleurs bilans que le Québec.

En début de semaine, le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, a affirmé que son gouvernement voulait parvenir à «faire mieux que l'Ontario» en matière de nombre de nouveaux cas de COVID-19.

Force est de constater que la Belle Province aura fort à faire pour y parvenir. Dimanche, l'Ontario a annoncé avoir répertorié seulement 79 personnes infectées par le coronavirus dans les dernières 24 heures, contre 104 dans la Belle Province.

Avec ce nouveau bilan, l'Ontario compte désormais plus de 40 000 diagnostics officiels (40 046) de COVID-19, mais la province a franchi ce cap au terme d'une semaine où elle n'a pas annoncé plus de 100 cas une seule fois. Il s'agit d'une première dans la province la plus peuplée du Canada depuis mars.

En fait, l'Ontario a annoncé, lors des sept derniers jours, 597 contaminations au virus SRAS-CoV-2, soit une moyenne de 85,3 par jour. Globalement, le nombre de cas descend continuellement dans cette province depuis la deuxième semaine de juin, malgré quelques rebonds ici et là.

Loin derrière

Le Québec, de son côté, peut se targuer d'une amélioration dans ses bilans, avec 104 nouveaux cas et trois décès dimanche. Cela fait cependant tout près d'un mois que le gouvernement Legault n'est pas parvenu à annoncer moins de 100 nouveaux cas par jour. Il faut remonter au 11 juillet dernier, avec 91 patients infectés, pour trouver un bilan sous les 100 cas.

Au cours des sept derniers jours, le Québec a cumulé 872 tests positifs, soit 124,6 en moyenne par jour. C'est 58 % de plus qu'en Ontario.

Dure journée au Manitoba

Par ailleurs, le Manitoba a affiché, dimanche, son pire bilan depuis le 2 avril dernier avec 35 nouvelles infections. La province des Prairies, qui n'avait pas eu un seul test positif lors des deux premières semaines de juillet, cumule maintenant 97 cas au cours des quatre derniers jours.

Des dizaines de personnes infectées se trouvent du côté de Brandon, où une éclosion est survenue dans une usine de découpe de porc de l'entreprise Maple Leaf. Selon ce qu'a indiqué le syndicat des employés au «Winnipeg Free Press», 18 employés ont contracté le virus à ce jour.

«Ces cas nous rappellent que la COVID-19 n'en a pas fini avec nous au Manitoba», a commenté en point de presse l'hygiéniste en chef de la province, le Dr Brent Roussin.

La Saskatchewan, de son côté, a rapporté 15 cas de COVID-19 dimanche, tandis que la «bulle de l'Atlantique» est demeurée étanche. L'Alberta et la Colombie-Britannique n'ont pas dévoilé de nouvelles données, comme à leur habitude lors des fins de semaine.

Le Canada cumule maintenant un total de 119 454 personnes ayant contracté le virus depuis le début de la pandémie, soit 233 de plus que samedi. Cinq Canadiens se sont ajoutés aux patients ayant perdu la vie après avoir contracté le virus, pour un total de 8981 jusqu'à maintenant.

La situation au Canada

Québec: 60 471 cas (5695 décès)

Ontario: 40 046 cas (2786 décès)

Alberta: 11 430 cas (208 décès) – données de vendredi

Colombie-Britannique: 3934 cas (195 décès) – données de vendredi

Saskatchewan: 1445 cas (20 décès)

Nouvelle-Écosse: 1071 cas (64 décès)

Manitoba: 542 cas (8 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 267 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 176 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 36 cas

Yukon: 15 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 119 454 cas (8981 décès)