Plus de 4 millions $ pour financer des projets de communautés autochtones du Québec

Le gouvernement fédéral a profité de la Journée internationale des peuples autochtones, dimanche, pour annoncer une enveloppe de 4,2 millions $ visant à financer des projets de communautés autochtones du Québec.

Les fonds consentis par Ottawa serviront à financer 18 initiatives un peu partout dans la Belle Province, incluant la mise sur pied de plans de développement commercial à Barriere Lake, Mashteuiatsh, Listuguj et Kanesatake, a résumé Développement économique Canada (DEC).

Des projets touristiques et la construction de différentes infrastructures, comme un centre d'affaires et un motel industriel à Wemotaci, profiteront aussi de ce coup de pouce financier.

Développement économique Canada espère que ces investissements permettront aux communautés autochtones de stimuler leur économie et, ultimement, de générer des emplois.

Ottawa juge aussi que cet investissement arrive à point nommé pour les communautés autochtones qui n'ont pas été épargnées par le ressac économique provoqué par la crise de la COVID-19.

«Par l'entremise de l'Association touristique autochtone du Canada, le financement offrira également un soutien à plusieurs entreprises autochtones qui vivent l'impact significatif de la COVID-19, et ce, à travers la province», a d'ailleurs souligné l'organisation.

«Une véritable réconciliation signifie de donner aux communautés et aux entreprises autochtones l'occasion de réussir. C'est exactement ce que fera cet investissement de DEC: aider les entrepreneurs autochtones à saisir les occasions, aider les organisations autochtones à réaliser d'importants projets locaux et aider les communautés autochtones à s'engager sur la voie de l'autosuffisance et de la prospérité», a commenté la ministre du Développement économique, Mélanie Joly, dans une déclaration écrite.