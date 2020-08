Rouyn-Noranda: un adolescent de 14 ans porté disparu

La Sûreté du Québec (SQ) demande l’aide du public pour retrouver un adolescent de 14 ans porté disparu à Rouyn-Noranda.

Adrien Gagnon a été vu pour la dernière fois samedi vers 23 h 50, a indiqué la SQ dans un communiqué.

Ses proches et les policiers ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Il mesure 1,80 m, pèse 81 kg, a les yeux bruns et les cheveux châtains. La dernière fois qu’il a été vu, Adrien Gagnon portait un chandail bleu et des pantalons de sport noirs et pourrait être pieds nus.

Toute personne qui apercevrait Adrien Gagnon peut communiquer avec le 911.

En outre, toute information pouvant permettre de le retrouver peut être communiquée, de manière confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.