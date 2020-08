Un chien policier retrouve une mère et son bébé disparus lors de son premier quart de travail

Une mère disparue et son bébé d'un an ont été retrouvés au bord d’un ravin après qu'un chien d’intervention ait eu un très bon flair.

C'était le premier jour de travail du chien de police Max au département Dyfed-Powys au Pays de Galles lorsque l’animal et son maître, Peter Lloyd, ont commencé leur recherche des deux personnes disparues.

«La femme n'avait pas été vue depuis deux jours et son téléphone ne fonctionnait pas, donc naturellement, nous craignions pour sa sécurité», a déclaré l'inspecteur Jonathan Rees-Jones dans un communiqué obtenu par CNN.

«Grâce à un excellent travail entre les équipes, la voiture de la femme a été rapidement retrouvée sur une route de montagne. Même si cela donnait aux officiers un lieu de recherche, il restait encore une vaste zone à couvrir pour la retrouver».

C’est à ce moment que les sens développés de Max sont venus à la rescousse pour localiser la disparue et son enfant.

Après 90 minutes de recherche et accompagné de Max, Lloyd a repéré la femme disparue en train de demander de l'aide sur le flanc de la montagne près d'un ravin, a déclaré Rees-Jones.

Les disparus ont été retrouvés sains et saufs, mais frigorifiés.

«J'ai été très heureux que dès notre premier déploiement opérationnel en équipe, Max et moi-même ayons pu localiser en toute sécurité la mère et le bébé disparus», a déclaré Lloyd dans un communiqué. «Max est resté concentré tout au long de la longue recherche et il s'est avéré inestimable lorsqu'il a réagi à l'appel à l'aide qui nous a amenés à les localiser.»

C'était également le premier quart de travail de Lloyd avec Max depuis son arrivée dans la section des chiens de la police Dyfed-Powys en février.