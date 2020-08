Affaire WE Charity: une occasion de resserrer les lois en matière d'éthique et de lobbyisme?

L’affaire WE Charity, qui éclabousse le gouvernement Trudeau depuis plus d’un mois, pourrait être l’occasion de donner plus de mordant aux lois et règles fédérales sur le financement politique, les conflits d’intérêts et le lobbyisme.

C’est ce qu’a suggéré lundi Duff Conacher, le cofondateur de l’organisation Démocratie en surveillance (Democracy Watch), invitant les parlementaires à s’inspirer du Québec pour resserrer les règles du jeu.

«Vous pourriez facilement travailler ensemble pour parrainer un projet de loi qui abaisserait la limite pour les dons politiques et les prêts à 100 $, à l’instar du Québec, afin de cesser l’influence non éthique des grandes sommes d’argent», a-t-il soutenu durant son témoignage devant le comité parlementaire de l’Éthique.

Ce comité, de même que celui des Finances, se penche sur l’affaire d’apparence de conflits d’intérêts entourant l’organisation WE Charity, qui a des liens avec la famille du premier ministre Justin Trudeau.

M. Conacher voudrait que les membres du comité de l’Éthique, issus de différents partis, unissent leurs forces pour proposer un projet de loi qui mettrait fin aux «échappatoires» dans des législations telles que la Loi sur les conflits d’intérêts, la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur le lobbyisme.

«Les Canadiens ont plus de chance de se faire prendre en stationnant leur voiture illégalement que des politiciens de se faire prendre en train de contrevenir à des lois fondamentales en matière d’éthique et de dépenses», a soutenu le cofondateur de Démocratie en surveillance.

M. Conacher a notamment relevé que les amendes auxquelles s’exposent les élus quand ils sont trouvés coupables d’avoir violé les règles sur le lobbyisme sont souvent dérisoires.

Il aimerait que les élus fédéraux déposent leur éventuel projet de loi cet automne et que celui-ci soit adopté, «avec un peu de chance», d’ici la fin de l’année.