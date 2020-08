Carole Baskin s'en prend à Cardi B

Carole Baskin, la vedette de la série documentaire «Tiger King», a pris pour cible Cardi B et Megan Thee Stallion pour avoir eu recours à des félins pour leur clip WAP.

Le duo a sorti sa vidéo jeudi, mettant en vedette un éventail de célébrités, dont Normani et Kylie Jenner, dans un manoir où vivent aussi des tigres et des léopards.

Alors que les animaux ont été filmés séparément et insérés numériquement dans le clip, Carole Baskin, la directrice du refuge Big Cat Rescue près de Tampa, en Floride, a exprimé ses doutes dans une déclaration concernant l'utilisation des animaux dans la vidéo.

«Vous devez faire poser un félin sauvage devant un écran vert pour obtenir ces images et cela ne se produit pas dans la nature, a-t-elle déclaré. Cela ne peut pas arriver dans des sanctuaires comme le nôtre où les félins ont beaucoup d'espace pour éviter un écran vert (ou le déchiquèteraient s'ils y avaient accès et pourraient mourir en l'ingérant).»

Elle a ajouté : «Je suppose que la plupart des gens ne remarqueront même pas les félins photoshoppés dans les scènes parce que le reste des images est tellement sinistre. J'étais heureuse de voir que tout semble avoir été photoshoppé. Ça se voyait que les félins n'étaient pas vraiment dans les pièces avec les chanteuses.»

Elle a poursuivi en suggérant que les chanteuses ont peut-être travaillé avec «l'un des plus gros maquereaux de félins», qu'elle accuse de «battre, choquer et affamer les félins pour les faire se tenir debout devant un écran vert en studio». Elle a également peur que la vidéo ne «glamourise l'idée que les riches aient des tigres comme animaux de compagnie». «Cela ne fonctionne jamais, a-t-elle ajouté, et les félins meurent ou finissent par être jetés dans des sanctuaires ou pire encore, dans des élevages. De toute façon, c'est toujours abusif envers le félin.»