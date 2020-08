Le Canada franchi le cap des 120 000 infections

Le Canada a franchi, lundi, le cap symbolique des 120 000 infections à la COVID-19 depuis le début de la pandémie.

En fin de journée, le pays cumulait 623 personnes contaminées par le coronavirus de plus que la veille, pour un total de 120 132 à ce jour. Par contre, seulement six décès - cinq en Alberta et un au Québec - se sont ajoutés au bilan, pour un total de 8986 Canadiens ayant péri après avoir contracté le virus.

Au Québec, tous les yeux se sont rivés vers le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, qui a notamment annoncé que les élèves à partir de la 5e année du primaire devront porter un masque dans les lieux communs des écoles dès la rentrée scolaire.

Par hasard, cette annonce a coïncidé avec la publication du meilleur bilan du Québec depuis près d'un mois. En effet, la Belle Province a annoncé lundi avoir repéré moins de 100 cas de COVID-19 (98) dans les dernières 24 heures pour la toute première fois depuis le 11 juillet dernier.

Fin de série en Ontario

De son côté, l'Ontario a mis fin à une séquence record d'une semaine avec moins de 100 nouveaux cas par jour en annonçant avoir détecté 115 infections sur son territoire.

Ce revers n'a pas découragé la ministre de la Santé de la province. «Bien que ce soit une légère hausse et la fin de notre séquence, nous ne devons pas perdre de vue que, grâce à nos efforts, la tendance demeure à la baisse dans la province», a souligné Christine Elliott sur son compte Twitter.

D'ailleurs, l'Ontario a annoncé que la région de Windsor-Essex pourra finalement, dès mercredi, rejoindre tout le reste de l'Ontario à la phase 3 du plan de déconfinement, qui permet notamment la réouverture des salles à manger des restaurants et des centres d'entraînement. La région, qui a été confrontée à plusieurs éclosions chez des travailleurs étrangers, avait dû sauter son tour à répétition depuis l'entrée des premières régions de l'Ontario dans la phase 3, le 17 juillet dernier.

Guère d'amélioration dans l'Ouest

Par ailleurs, l'Alberta et la Colombie-Britannique ont continué d'afficher des chiffres qui stagnent. La principale province des Prairies a recensé 257 nouveaux cas lors des trois derniers jours, en plus de cinq décès, tandis que celle du Pacifique a fait état de 131 infections en 72 heures.

La Colombie-Britannique a, ainsi, franchi le cap des 4000 infections à la COVID-19.

L'hygiéniste en chef de la province, la Dre Bonnie Henry, a appelé ses concitoyens à cesser de participer à des fêtes privées. «[Ces éclosions] surviennent parce que les gens se trouvent en contact rapprochés, souvent à l'intérieur, pendant plusieurs heures avec une foule de personnes qu'ils ne connaissent pas», a-t-elle averti.

La situation au Canada:

Québec: 60 627 cas (5696 décès)

Ontario: 40 161 cas (2786 décès)

Alberta: 11 687 cas (213 décès)

Colombie-Britannique: 4065 cas (195 décès)

Saskatchewan: 1450 cas (20 décès)

Nouvelle-Écosse: 1071 cas (64 décès)

Manitoba: 558 cas (8 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 268 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 176 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 36 cas

Yukon: 15 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 120 132 cas (8986 décès)