Les vacances de la dernière chance pour Kanye West et Kim Kardashian?

Kanye West et Kim Kardashian espèrent qu'un voyage dans le Colorado leur permettra de se réconcilier. Les vedettes et leurs quatre enfants ont été aperçus à Miami, en Floride, après une semaine de vacances en République dominicaine, et des sources affirment maintenant que la famille est prête à partir faire du camping de luxe dans le Colorado.

Le couple traverse actuellement une passe difficile depuis que le rappeur a déclaré publiquement que sa femme et lui avaient envisagé d'avorter de leur premier enfant, North, lors d'un rassemblement politique le mois dernier. Il a ensuite publié plusieurs messages sur les réseaux sociaux et a attaqué la vedette de la télé-réalité et sa mère Kris Jenner, révélant qu'il essayait de divorcer depuis deux ans. La vedette du hip-hop s'est ensuite excusée auprès de sa femme, qui a, quant à elle, justifié l'attitude de son époux en évoquant sa bipolarité.

Selon les rumeurs, les vacances en famille en République dominicaine étaient déjà censées aider le couple à reconstruire sa relation. « Ils ont passé une bonne semaine en famille en République dominicaine, a déclaré une source à People. Ils vont poursuivre leurs vacances en famille dans le Colorado. Kim et Kanye s'entendent bien. Ils semblent tous les deux beaucoup plus heureux. »

Une autre source a déclaré à la publication que Kanye West se sentait bien et qu'il était « inspiré d'un point de vue créatif » après avoir passé de bons moments avec sa femme et leurs enfants, North, 7 ans, Saint, 4 ans, Chicago, 2 ans et Psalm, 15 mois.