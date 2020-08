Maladie de Lewy: un documentaire révèle le combat de Robin Williams

La bataille de Robin Williams contre la démence à corps de Lewy sera racontée dans un documentaire, Robin's Wish. Ce film nous plonge dans la vie de la star bien-aimée de Mrs. Doubtfire, qui s'est suicidée en août 2014.

Le comédien luttait sans le savoir contre une maladie neurologique évolutive, que l’on a découverte seulement après sa mort.

La veuve de l’acteur, Susan Schneider Williams, a raconté à Rolling Stone le terrible quotidien avec cette maladie.

«Pendant la dernière année de sa vie, Robin a été confronté à l'anxiété, la paranoïa, l'insomnie, des réalités altérées effrayantes et une montagne russe d'espoir et de désespoir, a-t-elle expliqué. Avec les soins de notre équipe médicale, nous nous sommes attaqués à un défilé implacable de symptômes, mais avec très peu de résultats. Ce n'est qu'après le décès de Robin, lors de l'autopsie, que la source de sa terreur a été révélée : il souffrait d'une maladie à corps de Lewy diffus (ou démence à corps de Lewy ou encore maladie de Lewy). C'était l'un des pires cas que les médecins aient jamais vu.»

Après avoir fait des recherches sur la maladie dans le cadre du film, Susan Schneider Williams a pu faire face à la perte de son mari et donner enfin un sens à l'effondrement qu’il a subi avant sa mort.

«Armée du nom d'une maladie cérébrale dont je n'avais jamais entendu parler, je me suis donné pour mission de la comprendre, et cela m'a conduite à devenir porte-parole, ce que je n'avais pas choisi, ajoute-t-elle. Avec l'aide inestimable d'éminents experts médicaux, j'ai vu que ce que Robin et moi avions vécu avait enfin un sens: notre expérience correspondait à ce que dit la science. Et ce que j'ai découvert en cours de route était plus grand que moi, et plus grand que Robin. L'histoire complète a été révélée pendant la réalisation de ce film et elle contient la vérité que Robin et moi avions recherchée. »