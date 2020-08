76% des Québécois favorables à une application de traçage de la COVID-19

Les Québécois seraient favorables à une application permettant de tracer la COVID-19 selon une consultation du gouvernement du Québec qui s’est tenue à la fin du mois de juillet et au début du mois d’août.

• À lire aussi: L’application du fédéral ne fonctionne pas avec tous les cellulaires

• À lire aussi: Alerte COVID: les Canadiens invités à télécharger l’application mobile

Concernant la perception générale et l’acceptabilité de l’application, 76% des personnes consultées croient en son utilité, 70% ont confiance en son efficacité, 66% estiment en avoir besoin, et 73% la recommanderaient. Concernant son fonctionnement, 51% des gens questionnés disaient avoir «très bien compris», alors que 41% avaient «bien compris» comment l’utiliser.

Près de 60% des gens interviewés affirmaient qu’il était «très probable» qu’ils l’installent sur leur téléphone intelligent; 15% ont indiqué qu’il était «probable».

Toutefois, certaines préoccupations se sont fait entendre lors des consultations. Plusieurs personnes se questionnaient sur le problème de l’utilisation des données personnelles, l’anonymat de l’application, sa précision, son accessibilité, et son efficacité pour lutter contre la COVID-19.

Le gouvernement fédéral a déjà donné son aval à une application le 18 juin dernier. Une commission parlementaire qui doit commencer mercredi à Québec s’intéressera à la question.

Des doutes

Québec solidaire s’interroge, puisque ceux qui ont conçu l’application pour le gouvernement fédéral ne viendront pas témoigner à Québec. Ottawa ne souhaite pas non plus que les concepteurs se présentent en commission.

«On va entendre plein de monde sauf les gens qui ont mis les mains dans l'application en question et qui l'ont construit donc on ne comprend très très mal le refus du gouvernement et ça commence la consultation sur un mauvais pied. (...) Il y a en a eu à la pelleté des scandales de fuites de renseignements personnels dans les dernières années il ne faudrait pas que la pandémie devienne l'occasion d'une nouvelle fuite de renseignements personnels», dénonce le leader parlementaire du deuxième groupe d’opposition, Gabriel Nadeau-Dubois.