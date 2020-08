Angèle officialise sa relation avec une influenceuse

Angèle a fait son coming-out, en présentant à ses abonnés Instagram sa chérie, l'influenceuse Marie Papillon.

La chanteuse a en effet posté une photo d'elle, vêtue d'un tee-shirt sur lequel est écrit «Portrait of women who love women» («portrait de femmes qui aiment les femmes », en anglais»), avec en légende, «au moins c'est clair». C'est alors que sa petite amie, Marie Papillon, a commenté, suivi d'une ribambelle de cœurs « elle en a de la chance, cette Claire ». « Et moi alors », a répondu Angèle, laissant peu de place au mystère.

En novembre 2019, la chanteuse avait été photographiée embrassant une jeune fille. Un cliché volé qui ne lui avait pas du tout fait plaisir, comme elle l'avait alors expliqué à Télérama.

«C'est très violent de réaliser que des paparazzis se sont cachés en bas de chez soi et ont attendu des heures pour attraper, de façon préméditée, l'image qui ferait vendre», avait alors asséné Angèle.