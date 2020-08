Plusieurs nouvelles ont retenu l’attention de nos équipes de journalistes à travers la province. Voici en quelques secondes ces nouvelles qui font jaser chez vous.

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le panais sauvage commence à prendre de plus en plus d'ampleur sur le territoire. Il cause des blessures graves à ceux qui le touchent.

À Trois-Rivières, la saison des bleuets est écourtée en raison du manque d'eau, mais aussi de la popularité.

Également à Trois-Rivières, une piste cyclable ressemble plus à des montagnes russes. Elle monte et baisse sans cesse, car qu'il fallait libérer l'accès aux entrées de cour.

Pour consulter toutes nos nouvelles à travers le Québec, consultez notre site web.