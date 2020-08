Cirque du Soleil: l’opposition veut des réponses du PDG de la Caisse

Les partis d’oppositions attendent de pied ferme le PDG de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), Charles Émond, 10 jours après la radiation d’un investissement de 228 $ dans le Cirque du Soleil.

• À LIRE ÉGALEMENT: L’aide de 200 M$ US seulement pour les actionnaires du Cirque

• À LIRE ÉGALEMENT: La Caisse de dépôt a perdu 228 M$ dans l’aventure du Cirque du Soleil

M. Émond viendra présenter les crédits annuels de l’organisation à l’Assemblée nationale lundi prochain et les partis d’oppositions auront alors la chance de questionner le dirigeant pendant une heure.

Et s’ils n’obtiennent pas les réponses souhaitées, les représentants de Québec solidaire et du Parti québécois n’excluent pas de demander au premier ministre d’enclencher une enquête sur l’achat des parts du fondateur du Cirque, Guy Laliberté, par la Caisse en février dernier.

«Qui a approché qui? Est-ce M. Laliberté qui a voulu vendre ses actions? Ou c’est la Caisse qui a vu là une opportunité? C’est fondamental, car si c’est la Caisse, c’est un très mauvais jugement considérant les informations qu’on avait à l’époque», affirme le porte-parole du Parti québécois en matière de Finances, Martin Ouellet.

Pour ce dernier, l’audition de M. Émond représente un «test de leadership» pour le dirigeant, bien qu’il souhaite «laisser la chance au coureur».

«Je lui lance le défi de la transparence», lance le porte-parole de Québec solidaire en matière de Finances, Vincent Marrissal, pour qui «le cirque a assez duré».

«Ça prendrait beaucoup d’imagination pour dire que c’est un bon coup de perdre 228 millions $. Quand on a les moyens d’investigation de la Caisse, on fait ses devoirs et on vérifie avant de faire une telle transaction», ajoute le député de Rosemont.

«Les Québécois méritent de savoir le pourquoi et le comment de cette transaction et je pense qu’il a intérêt à être prêt à répondre à nos questions la semaine prochaine», estime pour sa part le député libéral Monsef Derraji.

Vendredi dernier, la Caisse de dépôt a annoncé avoir radié l’investissement de 228 M$ qu’elle détenait dans le Cirque du Soleil.

«Il paraissait évident que ce montant-là devait être radié, alors c’est ce qui a été fait à 100 %», a indiqué, par la suite, Charles Émond.

Fin juin, le Cirque du Soleil s’est placé à l’abri de ses créanciers après que tous ses spectacles eurent été mis sur pause en raison de la pandémie mondiale de COVID-19. Le mois dernier, le Cirque a rejeté une offre de rachat présentée par la Caisse et ses deux autres actionnaires, TPG et Fosun, lui préférant une proposition venant de certains prêteurs.