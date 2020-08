Des équipes nationales aux couleurs du Québec, réclame «PSPP»

Le Québec doit être représenté dans les compétitions sportives internationales, selon le candidat à la direction du PQ.

• À lire aussi: Trois débats organisés pour la direction du PQ

• À lire aussi: Course à la direction du PQ: deux rencontres citoyennes dans des parcs de Québec avec les candidats

La matérialisation d’équipes nationales sportives aux couleurs du Québec est remise sur la table par le candidat à la direction du Parti québécois Paul St-Pierre Plamondon, lequel promet de faire fouler le terrain à des «Équipes Québec» dès 2024 s’il est porté au pouvoir.

Que ce soit au hockey, au soccer, au baseball ou au curling, entre autres, il ne faut qu’un peu de volonté pour que le fleurdelisé fasse la compétition aux nations du monde entier dans quatre ans, estime le candidat.

Selon lui, le fait de doter le Québec d’équipes nationales serait «un outil de relations internationales, de marketing et de cohésion sociale à un moment où ça ferait du bien».

«En empêchant le Québec d’avoir ses propres équipes, on étouffe notre existence et on étouffe une occasion de tous se sentir québécois», fait valoir M. St-Pierre Plamondon.

Le candidat, qui en est à une deuxième tentative pour prendre les rênes du PQ, s’inspire largement d’un ouvrage à paraître le 12 septembre, Équipe nationale du Québec: un projet rassemblement et identitaire, écrit par l’ancien hockeyeur professionnel Robert Sirois.

M. Sirois a lancé en 2013 la Fondation Équipe-Québec pour faire la promotion de cette initiative. Le gouvernement de Pauline Marois, laquelle est devenue la première membre de l’organisation après sa fondation, l’avait d’ailleurs mandaté pour étudier la faisabilité d’un tel chantier.

«Ce sont des projets qui ont été abandonnés en raison de la durée limitée de ce gouvernement-là, mais le chantier est déjà commencé», souligne Paul St-Pierre Plamondon, qui imagine déjà le «party» occasionné par un éventuel affrontement Canada-Québec au Championnat du monde junior de hockey des moins de 20 ans.

Faisable

Le projet a maintes fois été évoqué, tantôt dans un contexte fantaisiste, tantôt dans une optique politique d’affirmation nationale.

Or, le contexte a évolué dans les dernières années, au point où il est tout à fait «faisable» de mettre sur pied ces équipes si la «volonté politique» y est, plaide l’avocat.

L’un des «outils» qui manquaient, par le passé, est la reconnaissance du Québec comme «nation» à l’intérieur de la fédération canadienne, soutient M. St-Pierre Plamondon. Il estime que ce «critère» a été rempli sous le gouvernement conservateur de Stephen Harper, qui a reconnu, dans une motion adoptée aux Communes en 2006, que «les Québécois forment une nation au sein d’un Canada uni».

Suivant cela, la réglementation de nombreuses fédérations internationales rend «parfaitement possible» l’intégration du Québec sur la scène sportive mondiale, justifie «PSPP».

Sur le plan financier, les délégations «s’autofinanceraient» largement par le partage de revenus des compétitions, la vente de produits dérivés et le financement déjà en place à travers les fédérations sportives, dit-il.

Advenant le cas où un PQ sous son égide n’était pas porté au pouvoir en 2022, Paul St-Pierre Plamondon compte talonner le gouvernement en place pour que les sportifs québécois aient leur propre sélection nationale. «C’est une question de volonté politique», insiste-t-il.

Pas de débat en anglais

M. St-Pierre Plamondon a par ailleurs fait du chemin sur l’engagement d’un autre candidat à la chefferie, Frédéric Bastien, qui a indiqué au Journal, dimanche, son refus de participer éventuellement à un débat des chefs en anglais.

Un échange public dans la langue de Shakespeare n’est «pas une obligation», estime-t-il, ajoutant que «l’expérience n’a pas été nécessairement prisée, ni par les francophones ni par les anglophones».

«Je ne pense pas que j’y participerais. C’est quelque chose qu’on évalue en temps et lieu, dépendant du format», laisse planer le juriste, rappelant l’importance à ses yeux des anglophones et des allophones pour le mouvement souverainiste.