Des photos-choc de Céline Dion faites à Montréal

Vous savez, les photos de Céline Dion en corset doré qui font jaser la planète depuis quelques jours ? C’est à Montréal qu’elles ont été prises.

• À lire aussi: Un look futuriste pour Céline Dion

Publiés vendredi et dimanche sur Instagram par l’équipe de l’artiste, les clichés ont été captés l’automne dernier lors d’une séance de trois jours dans une agence de publicité et marketing située au cœur du quartier Saint-Henri. La diva de 52 ans y porte un justaucorps métallique d’allure futuriste créé par Thierry Mugler.

Joint au téléphone, le fondateur de l’agence The Unknown (anciennement FH Studio), Fayçal Hajji, garde un excellent souvenir de l’expérience.

Photo courtoisie

« J’ai été étonné de voir à quel point Céline Dion est quelqu’un de terre-à-terre, relate l’entrepreneur montréalais. Elle a vraiment un sens de l’humour qui dépasse les normes. Elle faisait rire tout le monde. »

Cool et amusant

Fayçal Hajji révèle que l’interprète de My Heart Will Go On et Pour que tu m’aimes encore a même pris le temps de jouer avec son enfant, qu’il avait dû amener au bureau parce qu’il était malade.

« Céline, c’est une très bonne personne. C’est une star immense, mais elle n’a pas la grosse tête, comparativement à plusieurs petites célébrités qui viennent juste de commencer. » « L’ambiance était décontractée. Tout était cool et amusant. »

Après Nicole Kidman et The Rock

Commandée par Sony pour appuyer la sortie du disque Courage, lancé en novembre, cette séance photo s’est déroulée à Montréal parce que Céline Dion s’y trouvait. La chanteuse venait d’entamer sa nouvelle tournée mondiale à Québec.

Les clichés ont été pris par Paola Kudacki, une photographe d’origine argentine basée à New York.

Il s’agissait d’une deuxième collaboration entre Céline Dion et Fayçal Hajji, qui n’est pas étranger aux vedettes internationales.

De Montréal à Toronto, en passant par Los Angeles, New York et Cannes, le Québécois a travaillé avec plusieurs grosses pointures hollywoodiennes au cours des dernières décennies. Parmi elles, signalons Nicole Kidman, Ewan McGregor, Keanu Reeves, Keith Harrington (Game of Thrones), The Rock, Spike Lee, Rami Malek (Bohemian Rhapsody), Ryan Gosling et John Travolta.

Photo courtoisie

Son portfolio comprend également le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, le réalisateur Xavier Dolan et l’ex-patineuse artistique Tessa Virtue.

La COVID-19 a toutefois grandement ralenti les activités de l’agence. À tel point que Fayçal Hajji a récemment fondé 1 pour tous, une nouvelle compagnie de fabrication et distribution de produits sanitaires (masques, visières, désinfectant).

Dans les médias

Ces nouvelles photos de Céline Dion se sont répandues comme une traînée de poudre. Du Daily Mail au Today Show, en passant par Good Morning America, Entertainment Tonight et FOX News, les médias des deux côtés de l’Atlantique ont parlé des « superbes » images.

Une vidéo officielle des coulisses de cette séance photo a également été mise en ligne sur YouTube.