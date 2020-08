«Nous serons plus prêts pour une deuxième vague»

Le premier ministre François Legault se trouve dans la région de Lanaudière ce mardi, à son retour de vacances.

Après s’être rendu dans un centre de formation pour les préposés en CHSLD à L’Assomption, M. Legault a rencontré plusieurs élus de Lanaudière.

«Plus de 9000 personnes ont accepté de suivre un cours pendant trois mois. J’ai rencontré une vingtaine d’étudiants très motivés (...) Ils ont accepté pour toute sorte de raisons de se lancer dans cette formation», a-t-il dit en préambule.

«On va voir au total plus de 8000 étudiants qui vont avoir réussi le cours et nous allons en ajouter 2000 cet automne (...) Pour être prêt pour une deuxième vague et pour aider comme nous aurions dû le faire depuis des années.»

En après-midi, le premier ministre a rencontré les maires de Terrebonne et de Mascouche.

Ensemble, ils ont abordé plusieurs dossiers en suspend: routes, hôpital Pierre-Le Gardeur, projet de maisons des aînés, rénovation de CHSLD.

«Nous avons parlé de la loi 61 qui n’a malheureusement pas été acceptée par les partis d’opposition (...) Ça nous aiderait à aller de l’avant avec tous nos projets.»

François Legault est revenu d’ailleurs sur le projet de loi 61, disant que son gouvernement allait revenir à la charge à la rentrée parlementaire.

«On va détailler projet par projet. Cela va peut-être diminuer l’inquiétude (...) Je ne comprends pas que le Parti libéral du Québec, Québec solidaire ou le Parti québécois n’accepteraient pas.»