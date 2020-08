Importante saisie de cocaïne sur un navire en Colombie-Britannique

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) et l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ont annoncé mardi avoir saisi un important lot de cocaïne lors d’une opération sur un navire commercial en Colombie-Britannique.

Le navire en question est arrivé au mouillage de Constance Bank, près de Victoria, le 2 juin dernier. Des agents de diverses sections de l’ASFC qui sont montés à bord pour effectuer un examen ont trouvé 11 paquets de cocaïne dans la salle des machines du navire. En tout, 16,84 kg de drogue ont été retrouvés, pour une valeur estimée à environ 875 000 $.

Le lendemain, une équipe de plongée de la GRC a effectué de plus amples recherches sous la ligne de flottaison du navire. «Des preuves d'altération ont été trouvées, ce qui laisse entendre qu'il y avait probablement plus de drogue sur ce navire et qu'elle a été récupérée sous l'eau quelque temps avant l'intervention des forces de l'ordre», a-t-il été révélé dans un communiqué.

Le navire était normalement utilisé pour des opérations légales, voyageant entre l’Amérique du Sud, l’Europe, les Caraïbes et les États-Unis.

Aucune arrestation n’a été effectuée pour l’instant et aucune accusation n’a été portée, a indiqué la GRC, qui a précisé que l’enquête criminelle se poursuivait.