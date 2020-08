Jessica Mulroney de retour sur Instagram

Jessica Mulroney a fait son retour sur les réseaux sociaux ce mardi pour souhaiter un bon anniversaire à ses jumeaux.

• À lire aussi: La meilleure amie canadienne de Meghan Markle perd son émission

• À lire aussi: Meghan Markle «mortifiée» par le comportement de sa meilleure amie

• À lire aussi: Fin de l'amitié entre Meghan Markle et Jessica Mulroney?

Celle qui est aussi une des meilleures amies de Meghan Markle avait fait les manchettes au mois de juin après avoir été accusée d’avoir menacé une blogueuse noire.

«Bon 10e anniversaire à mes bébés», a-t-elle écrit en légende d’une vidéo où on voit son conjoint, Ben Mulroney, porter un gâteau aux deux jeunes garçons.

«Ils ont vu leur maman dans ses pires moments et ont été incroyables comme toute ma famille. Ces deux garçons sont restés à mes côtés et me donne la force de vivre et de travailler encore plus fort alors que tout s’effondre. Ils méritent la meilleure des fêtes. Tout peut juste mieux aller.»

La présentatrice avait perdu son émission de téléréalité «I Do, Redo» diffusée à CTV après un conflit avec la blogueuse Sasha Exeter.

Selon Mme Exeter, Jessica Mulroney n’avait pas répondu à un appel aux influenceurs de se mobiliser en faveur des manifestations organisées en hommage à George Floyd.

Elle l’aurait menacée par écrit de la dénigrer auprès de marques.

«Écoutez, je ne dis pas que Jess est raciste, mais voici ce que je vais dire: elle est très consciente de sa richesse, de son pouvoir et de ses privilèges qui découlent de sa couleur de peau», avait dit Sasha Exeter.

«Jessica n'a jamais utilisé sa voix pour soutenir le mouvement et ne comprenait même pas pourquoi elle devait le faire.»