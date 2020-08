La France veut punir les meurtres des siens au Niger

Le premier ministre français Jean Castex, a affirmé mardi que «la France veillera à ne pas laisser impuni ce crime odieux» après la mort de six jeunes humanitaires français avec leur chauffeur et un guide, dimanche dans une attaque «d'une extrême violence» au Niger.

En déplacement dans le sud de la France, le chef du gouvernement a évoqué une «lâcheté difficilement descriptible, qui a marqué d'autant plus fortement nos consciences, que nos victimes sont des personnes civiles, jeunes, engagées dans l'humanitaire».

Plus tôt dans la journée, il avait participé à un conseil de défense avec le président Emmanuel Macron et les principaux ministres régaliens, consacré aux conséquences de cette attaque.

«J'ai décidé de renforcer les mesures de sécurité pour nos ressortissants dans la région», avait déclaré le chef de l'État, dans un tweet posté à l'issue du conseil.

Au total, sept personnes travaillant pour l'ONG Acted, six Français et un Nigérien, ont été tuées dimanche avec leur guide nigérien par des hommes armés, à Kouré, à 60 km au sud-est de Niamey, lors d'une excursion touristique.

Le président français a également souhaité tirer les conséquences, notamment «militaires», de cette attaque, non revendiquée, mais qu'il a qualifiée de «manifestement terroriste».

Quelque 5100 militaires français sont déployés au Sahel dans le cadre de la force Barkhane pour lutter contre les groupes jihadistes armés, en soutien aux armées des cinq pays de la région, dont le Niger.

Ces derniers mois, l'armée française et celles des pays africains du G5 Sahel (Mali, Mauritanie, Niger, Burkina Faso et Tchad) ont multiplié les offensives dans la région, en particulier dans la zone dite des «trois frontières» entre Mali, Niger et Burkina Faso.A