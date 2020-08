QUB radio: Dutrizac le midi, Nantel le matin

Jeu de chaises musicales à QUB radio. À compter du lundi 17 août, Pierre Nantel devient le «morning man» attitré de la radio numérique de Québecor, tandis que Benoit Dutrizac retourne dans la case horaire du midi où il a jadis brillé. Les émissions du week-end, elles, s’enrichissent de trois nouvelles têtes d’affiche.

On se souvient que Dutrizac avait fait la pluie et le beau temps dans le créneau de l’heure du dîner au 98,5 pendant neuf ans, de 2008 à 2017. C’est donc un retour à ses premiers amours que l’animateur effectue en retournant s’installer dans la plage de mi-journée, en semaine, laquelle s’étendra de 10 h 30 à 13 h.

Ce déménagement de Benoit Dutrizac signifie donc qu’un nouveau roc s’amènera en matinée pour lancer les avant-midis en force sur QUB radio. Pierre Nantel, qui a brillamment tenu le fort au lever du soleil pendant la saison chaude, gardera donc sa chaise de lève-tôt et sera au micro de 6 h à 8 h.

L’ex-politicien et commentateur sera entouré de voix chevronnées pour scruter l’actualité, dont Caroline St-Hilaire, Jean-François Baril, Félix Séguin, Rémi Nadeau et Mario Dumont.

Piliers de retour

Les piliers de QUB que sont Richard Martineau (8 h à 10 h 30), Geneviève Pettersen (13 h à 15 h 30), Mario Dumont et Vincent Dessureault (15 h 30 à 17 h 30) et Antoine Robitaille (18 h 30 à 19 h) reprennent tous du service cet automne, prêts à surveiller l’évolution de la pandémie de COVID-19 et autres manchettes importantes. Martineau et Pettersen voient tous les deux leur terrain de jeu quotidien s’allonger de 30 minutes.

Sophie Durocher conserve aussi sa tribune, dont le contenu sera désormais diffusé de 17 h 30 à 18 h 30. Notons que, depuis cet été, la plupart des émissions de QUB sont simplement baptisées du nom de leurs animateurs.

Les soirées seront consacrées au «Balado du jour», pigé dans le répertoire d’une cinquantaine de «podcasts» de QUB, et aux rendez-vous de LCN («La Joute», «Denis Lévesque» et «Mario Dumont»), de 20 h à minuit.

Culture, sport et bouffe

La fin de semaine, QUB radio continuera de nous informer et de nous éclairer. Un programme chargé attend les auditeurs le samedi, mené d’abord par «Le Guide de l’auto», de 10 h à 11 h. Suivront des rencontres de Caroline St-Hilaire avec quelques acteurs principaux de l’actualité (11 h à 12 h), une analyse des nouvelles récentes importantes avec Alexandre Dubé (13 h à 14 h), une revue des arts et spectacles avec Anaïs Guertin-Lacroix (14 h à 15 h), un regard sur la consommation, l’alimentation et la société avec le chef Danny St-Pierre (15 h à 16 h) et un bilan sportif avec Jean-François Baril (16 h à 17 h).

Samedi et dimanche, «Avocats à la barre» décortiquera l’actualité judiciaire de 11 h à midi. La plupart des émissions du samedi seront rediffusées dans la journée du dimanche.

«2020 est une année bien particulière. Plus que jamais, les auditeurs ont besoin de sources crédibles en matière d’information, ainsi qu’une pluralité d’opinions. QUB radio jouit de l’expertise de nombreux collaborateurs et invités avec des points de vue de tous les horizons. C’est ce que cherchent les auditeurs, et c’est ce qui explique la croissance continue de son écoute en direct, et surtout des contenus sur demande disponibles sur notre application et le site web qub.radio», a souligné Jean-Nicolas Gagné, directeur général de QUB radio.

On peut syntoniser QUB radio au qub.radio, par le biais de l’application mobile ou à la chaîne 601 des terminaux Illico.