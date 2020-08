Vous pouvez louer le dernier magasin Blockbuster

Le dernier magasin Blockbuster de la planète offre aux irréductibles nostalgiques des locations de vidéos, un voyage dans le temps en offrant des soirées-pyjama sur le thème des années 90.

Une annonce sur Airbnb présente l'unique magasin de location de vidéos qui fait de la résistance, basé dans l'Oregon (nord-ouest des États-Unis).

Elle promet, pour seulement 4 dollars la nuit, de transformer le magasin en salon «avec canapé-lit, poufs et oreillers pour s'installer confortablement avec les nouveautés des années 90». Quatre places sont disponibles pour trois nuits en septembre.

Le magasin, situé à Bend est le dernier bastion d'une chaîne qui comptait 9.000 points de vente dans le monde à son apogée au début des années 2000.

Mais Blockbuster a subi un déclin précipité par l'avènement des plateformes de streaming telles que Netflix.

Les habitants de Bend sont pourtant restés fidèles à la démarche de venir chercher des DVD et des cassettes VHS via un distributeur automatique qui permet de les renvoyer quelques jours plus tard.

L'enseigne locale est aussi devenue une destination touristique populaire.

Ces dernières années, un flot continu de fans nostalgiques sont venus poser pour des selfies à l'extérieur, acheter des confiseries kitsch et admirer des souvenirs de films comme la veste de Russell Crowe dans «Les Misérables».

Mais avec la pandémie qui étouffe le tourisme, le site a perdu ses «visites régulières d'amis, de voisins et de touristes du monde entier», écrit l'annonce

«Et rappelez-vous», dit l'annonce «le magasin est à vous pour la nuit !» «Alors lâchez-vous, faites exploser la boom-box et porter votre jean préféré des années 90 pour que vous vous sentiez comme chez vous, à une autre époque».

La publicité promet de désinfecter le magasin après ces nuits-pyjamas.