Ciné-parc: Metallica à Saint-Eustache pour un spectacle exclusif

Metallica offrira un spectacle exclusif qui sera diffusé le 29 août dans une centaine de ciné-parcs du Canada et des États-Unis. Il sera possible de le voir à un seul endroit au Québec et ce sera à Saint-Eustache.

Kirk Hammett, James Hetfield, Robert Trujillo et Lars Ulrich enregistreront cette prestation au cours des prochains jours dans un endroit qui est tenu secret et qui se déroulera en mode distanciation.

Le quatuor, qui a répété, récemment, n’avait pas joué ensemble depuis son spectacle S&M 2 du 8 septembre dernier, à San Francisco.

Chaque billet donne droit à un accès pour une voiture et à un maximum de six personnes. Il donne aussi droit à quatre téléchargements de l’album S&M 2, qui sera lancé le 28 août.

La prévente pour le spectacle commencera aujourd'hui à midi pour les membres du fan-club Fifth Member. Celle ouverte au public sera lancée vendredi à midi sur ticketmaster.com.

La formation canadienne Three Days Grace se produira en première partie.