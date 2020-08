COVID-19: un financement de 305 millions $ pour les organisations autochtones

Le gouvernement fédéral annonce une aide supplémentaire de 305 millions $ pour aider les Autochtones pendant la pandémie de COVID-19.

Ce financement offert aux communautés inuites, métisses et des Premières Nations sera distribué sous forme de combinaison d’allocations aux dirigeants autochtones en tenant compte de leurs besoins spécifiques.

«Ce financement offre une aide concrète supplémentaire au profit de solutions communautaires sur le terrain qui répondent aux besoins et aux circonstances particulières des membres des Premières Nations, des Inuits et des Métis, peu importe où ils habitent», a indiqué mercredi Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, par communiqué.

«Nous continuerons de travailler en partenariat avec les communautés et les organisations autochtones pour appuyer une intervention solide et globale en réponse à la pandémie», a-t-il soutenu.

Les fonds peuvent être utilisés dans le soutien aux aînés, en santé mentale, les services d’intervention d’urgence, la sécurité alimentaire, la lutte contre la pandémie de la COVID-19, etc.

Ottawa reconnaît que les gouvernements et les organisations autochtones sont les mieux placés pour élaborer des solutions à mettre en œuvre pour répondre aux besoins et aux défis des populations autochtones et lutter contre la pandémie.

«Les Premières Nations, Inuits et Métis sont parmi les plus vulnérables au Canada, a avoué le ministre. Tout au long de la pandémie, ils ont été confrontés et continueront à être confrontés à des défis uniques, souvent exacerbés par les inégalités sociales et les barrières systémiques.»

Le financement annoncé mercredi porte le total des investissements réalisés à ce jour dans le Fonds de soutien aux communautés autochtones à 685 millions $.