La moitié des hôpitaux de Beyrouth hors service

Plus de la moitié des hôpitaux de Beyrouth, dont trois des plus importants, sont «hors service», a indiqué mercredi Richard Brennan, directeur régional des urgences de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), huit jours après l'explosion qui a dévasté la capitale libanaise.

Après une évaluation de l'état de 55 cliniques et centres de santé à Beyrouth, «nous savons qu'un peu plus de 50% de ces établissements sont hors service», a déclaré M. Brennan lors d'une conférence de presse au Caire, ajoutant que trois des principaux hôpitaux étaient hors service et trois autres ne fonctionnaient pas à pleine capacité.

