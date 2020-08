Le Canadien perd le premier duel contre les Flyers

Les Flyers de Philadelphie y sont allés d’une bonne performance défensive pour frustrer le Canadien de Montréal et remporter le premier match de leur série de la ronde des 16 par la marque de 2 à 1, mercredi, à Toronto.

Le jeune Carter Hart s’est dressé tel un mur devant les joueurs du Tricolore. Il a bloqué 27 des 28 lancers auxquels il a fait face. L’Ontarien a aussi été sauvé en toute fin de rencontre par sa barre transversale alors que les Flyers se défendaient contre six patineurs.

La première période a été à sens unique du côté de Philadelphie et l’équipe en a profité pour ouvrir le pointage à 8 min 54s. En avantage numérique, Ivan Provorov a pris un tir qui a dévié sur le bâton de Paul Byron avant de se frayer un chemin dans la circulation devant Carey Price.

Les troupiers de Claude Julien ont été beaucoup plus convaincants au deuxième engagement, décochant 22 tirs sur Carter Hart. Les efforts ont fini par payer, et le capitaine Shea Weber a sauté sur un retour pour enfiler l’aiguille avec un homme en plus.

Or, l’égalité n’a duré que 16 petites secondes puisque Joel Farabee a déjoué Carey Price très rapidement.

Parlant du gardien du CH, celui-ci a réalisé un arrêt tout à fait miraculeux dans cette rencontre. Alors que le pointage était de 1 à 0, Price a été déporté et le filet a été laissé libre. Le Britanno-Colombien a toutefois étiré le bâton à la dernière seconde devant Scott Laughton, sauvant un but certain.

Saluons au passage le courage de Nick Suzuki, qui était prêt à bloquer le tir avec sa tête avant que Price n’y aille de ce tour de force.

Le match numéro 2 entre le Canadien et les Flyers est prévu pour vendredi, à 15h.