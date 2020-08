Meghan Markle explique pourquoi elle votera aux élections américaines

Meghan Markle va rompre la tradition de la famille royale britannique et voter aux élections américaines de 2020. L'épouse du prince Harry fait partie des 100 femmes, dont Michelle Obama, Hillary Clinton, Chelsea Handler et Oprah Winfrey, qui ont expliqué à Marie Claire pourquoi elles allaient voter.

« Je sais ce que c'est que d'avoir une voix, et aussi ce que c'est que d'avoir le sentiment d'en être privée, a expliqué la duchesse de Sussex. Je sais aussi que tant d'hommes et de femmes ont mis leur vie en danger pour que nous soyons entendus. Et cette opportunité, ce droit fondamental, réside dans notre capacité à exercer notre droit de vote et à faire entendre toutes nos voix. »

Elle a ajouté : « Une de mes citations préférées, et à laquelle mon mari et moi avons souvent fait référence, est celle de Kate Sheppard, une dirigeante du mouvement suffragiste en Nouvelle-Zélande, qui a dit : "Ne pensez pas que votre vote unique n'a pas beaucoup d'importance. La pluie qui rafraîchit le sol desséché est composée de simples gouttes". C'est pour cette raison que je vote. »

Le choix de l'ancienne actrice de Suits de voter intervient quelques mois après qu'elle et Harry ont annoncé qu'ils « se retiraient » en tant que membres seniors de la famille royale. Ils ont ensuite déménagé à Los Angeles avec leur jeune fils Archie.

Traditionnellement, les membres de la famille royale britannique ne votent pas aux élections.

Le site officiel de la Reine indique que le monarque « doit rester strictement neutre en ce qui concerne les questions politiques »