Metro Lac-Etchemin: rappel de bœuf et de veau hachés pour présence possible de morceaux de métal

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation met en garde contre la présence possible de morceaux de métal dans le bœuf et le veau hachés vendus par l’épicerie Metro Lac-Etchemin.

Les produits qui font l’objet de la mise en garde étaient en vente à l’état réfrigéré mardi sur les étals du Metro Lac-Etchemin, sur la route 277, à Lac-Etchemin, a indiqué mercredi le ministère dans un communiqué.

Tous les formats emballés des produits indiqués sont concernés par la mise en garde, a-t-on précisé.

L’exploitant procède au rappel des produits en question par précaution et invite les personnes ayant acheté ces produits de ne pas les consommer.

«Elles doivent soit le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter», a recommandé le ministère qui soutient qu’aucun cas de maladie associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé.