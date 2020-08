Port-Daniel: un travailleur grièvement blessé dans une chute

Un homme dans la soixantaine a été grièvement blessé à la suite d’une chute dans une entreprise de crustacés à Port-Daniel–Gascons, en Gaspésie.

Les services d’urgence ont été appelés à se rendre dans les locaux de l’entreprise Crustacés G. Roussy, sur la route 132, vers 20 h.

Selon ce qu’il a été possible d’apprendre auprès de la Sûreté du Québec, la victime aurait été victime d’une chute.

«Il semble que ce serait un travailleur qui effectuait des manoeuvres de manutention», a précisé Alexandre Dumont, porte-parole de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

L’homme a été transporté au courant de la nuit dans un centre hospitalier de Québec pour recevoir les soins appropriés à son état. Il n’a pas été possible de savoir si sa vie était menacée ou non.

Informée de la situation, la CNESST a dépêché des inspecteurs à Port-Daniel–Gascons. Mercredi matin, ces derniers tentaient d’établir plus précisément les circonstances et les causes de l’événement.

Les enquêteurs recueillent des informations notamment sur l’équipement utilisé par le travailleur, sur la présence possible de témoins et sur l’encadrement et les mesures de sécurité entourant les opérations de manutention.

La CNESST décidera ensuite s’il mène une enquête ou si elle clôt le dossier.

«À première vue, il n’y aurait pas d’élément criminel au dossier» a précisé Hélène Nepton, de la SQ.

L’entreprise Crustacés G. Roussy se spécialise entre autres dans l’achat et la vente de homards et dans la distribution d’appâts.