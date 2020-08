Québec annonce 12 nouveaux décès de la COVID-19

La Santé publique du Québec a rapporté mercredi 12 nouveaux décès et 95 nouveaux cas de COVID-19 dans la province.

De ces décès, 10 sont survenus au printemps dernier dans une résidence pour aînés de Westmount.

L’établissement affecté est la résidence privée Place Kensington. Selon la version officielle, cette annonce à retardement est expliquée par un «délai dans la transmission des données». La Place Kensington dénombre un total de 19 décès du coronavirus.

«Le ministère de la Santé et des Services sociaux travaille pour assurer que cela ne se produise plus, écrit la Santé publique dans son communiqué de presse. Par ailleurs, la résidence n’a plus de cas actifs et la situation est sous contrôle.»

La situation au Québec en date du 12 août 2020 :

5709 décès (+12)

60 813 personnes infectées (+95)

151 hospitalisations (stable)

20 personnes aux soins intensifs (-1)

BILAN DES DÉCÈS PAR RÉGION

Bas-Saint-Laurent : 2

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 26

Capitale-Nationale : 196

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 210

Estrie : 26

Montréal : 3462

Outaouais : 33

Abitibi-Témiscamingue : 4

Côte-Nord : 0

Nord-du-Québec : 0

Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine : 9

Chaudière-Appalaches : 8

Laval : 675

Lanaudière : 213

Laurentides : 240

Montérégie : 605

Nunavik : 0

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 0

Hors Québec : 0

Région à déterminer: 0

Total: 5709 décès

BILAN DES CAS PAR RÉGION

Bas-Saint-Laurent : 72

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 372

Capitale-Nationale: 1978

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 2103

Estrie : 1111

Montréal : 29 317

Outaouais : 722

Abitibi-Témiscamingue : 181

Côte-Nord : 125

Nord-du-Québec : 9

Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine : 210

Chaudière-Appalaches : 582

Laval : 6152

Lanaudière : 4650

Laurentides : 4078

Montérégie : 9093

Nunavik : 17

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 11

Hors Québec: 25

Région à déterminer: 5

Total : 60 813 cas confirmés

Au retour de vacances de François Legault, mercredi, le premier ministre a estimé le Québec mieux préparé à affronter une éventuelle deuxième vague de propagation de la COVID-19, notamment en raison de l’arrivée de 10 000 nouveaux préposés aux bénéficiaires qui entreront en fonction cet automne dans les CHSLD après un cours accéléré de trois mois.