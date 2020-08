Une mère de famille tuée devant six enfants

Une mère de famille de West Palm Beach, en Floride, a été tuée par son ancien conjoint pris d’un accès de violence. Six enfants étaient présents au moment du drame.

Ronald Williams, 27 ans, a confessé avoir abattu Maribel Rosado Morales, 27 ans. Leurs quatre enfants étaient dans la résidence, ainsi que deux de leurs cousins. Tous les jeunes étaient âgés de 10 à 17 ans.

Williams aurait confronté la victime au sujet d’une vidéo et du réseau social Facebook. À un moment, Maribel aurait souri et c’est ce qui aurait mis le suspect dans une colère noire et il aurait tiré.

L’homme a ensuite voulu s’enfuir en autobus, mais le chauffeur a senti que quelque chose clochait et a contacté le 911. Des agents du SWAT l’ont appréhendé rapidement et ont récupéré l’arme.

Le suspect fait face à des accusations de meurtre et de vol à main armée. Les chefs ont été renforcés parce que des enfants étaient présents.