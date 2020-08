505 000$ pour aider les entreprises sur le web

Le gouvernement provincial octroie un montant d’un peu plus de 500 000$ jusqu’en 2023 à Slalom Consulting, une firme oeuvrant dans les technologies de l’information, afin qu'elle puisse aider les entreprises québécoises à atteindre leur plein potentiel grâce au web.

Ce montant permettra la formation de 20 employés et l'embauche de 80 futurs travailleurs au bureau de la compagnie à Montréal, a affirmé en point de presse jeudi le ministre du Travail, Jean Boulet.

Slalom offre à ses clients des solutions pour optimiser leur utilisation des technologies liées à l'infonuagique, à l'intelligence artificielle et aux logiciels de la relation client. Sa clientèle se trouve dans différents secteurs : financier, manufacturier, des télécommunications et du commerce de détail, notamment.

Pour le directeur général de la firme Slalom Consulting, Lionel Pimpin, les entreprises québécoises ressortiront gagnantes de cet investissement de 504 405 $, alors que plusieurs travailleurs adoptent le télétravail et ont besoin d'un coup de main pour se réorganiser. «On veut aider les entreprises québécoises à utiliser des nouvelles technologies. Les principaux actifs d’une société de conseil, ce sont ses gens. Il faut qu’ils soient formés pour être à la pointe des dernières technologies.»

Accompagné de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, M. Boulet a également mentionné que la situation provinciale de l’emploi reprenait peu à peu, mais note un taux de chômage plus élevé dans certains secteurs comme la culture, le tourisme et le commerce de détail. D’autres affichent toutefois une pénurie de main-d’œuvre, comme le secteur de la construction et des technologies de l'information.

Montréal demeure une région subissant les contrecoups de la pandémie, le centre-ville plus particulièrement, indique Mme Rouleau. La métropole a eu 10 millions de touristes de moins par rapport à l’année précédente.