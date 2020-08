Bianca Andreescu renonce aux Internationaux des États-Unis

Bianca Andreescu a annoncé jeudi qu’elle ne participerait pas aux Internationaux de tennis des États-Unis, dont elle est la championne en titre.

La joueuse ontarienne de 20 ans, qui n’a joué aucun match cette année en raison d’une blessure à un genou tardant à guérir, a annoncé son retrait de la compétition sur Twitter. L’événement est prévu du 31 août au 13 septembre à Flushing Meadows et se déroulera à huis clos.

«Après discussions avec mes proches, j’ai pris la décision de ne pas retourner à New York cette année. Je veux retrouver mon endurance en vue des matchs pour m’assurer de pouvoir jouer à mon meilleur niveau à mon retour», a dit la sixième raquette mondiale.

«Les derniers Internationaux des États-Unis ont été le point culminant de ma carrière jusqu’ici et ça va me manquer de ne pas pouvoir y être. Toutefois, je réalise que des obstacles imprévus, incluant la pandémie de COVID-19, ont affecté ma capacité à me préparer et à compétitionner au degré nécessaire pour être à mon sommet.»

Plusieurs des meilleurs joueurs au monde ont annoncé qu’ils ne participeraient pas aux Internationaux des États-Unis cette année en raison des risques liés au coronavirus. Du côté des femmes, l’Australienne et première joueuse mondiale Ashleigh Barty, de même que l’Ukrainienne Elina Svitolina, ont renoncé à l’épreuve.

Du côté masculin, l’Espagnol Rafael Nadal, qui est champion en titre, le Suisse Stan Wawrinka et l’Australien Nick Kyrgios seront parmi les absents.