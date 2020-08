Difficile de lutter contre la berce spondyle

Les efforts pour freiner la propagation de la berce spondyle, une plante qui peut causer des brûlures, sont limités dans la vallée de la Matapédia, puisque que la plante ne figure pas sur la liste provinciale des espèces exotiques envahissantes.

Cette plante qui est de la même famille que la berce du Caucase se propage dans la région. On la retrouve en bordure des routes, de la voie ferrée, sur des terres en friches et sur des terres agricoles.

La plante qui peut causer des brûlures est féroce. Du travail est effectué sur le terrain depuis plusieurs années.

La lutte pour freiner sa propagation est, cependant, ralentie, en raison que ce type de berce n’est pas sur la liste provinciale des espèces exotiques envahissantes.

«Ça peut donner un pouvoir d’action. Si ce n’est pas reconnu au provincial, on se bat nous, en ce moment à petite échelle, sans sous. On a donné des fonds pour l’herbe à poux au niveau provincial, c’est génial. Nous, on a de la berce partout. Nos jeunes ne peuvent plus aller sur le bord des rivières, car c’est rempli de berce», explique Mireille Chalifour, directrice générale de l’Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche.

L’organisme demande l’aide de propriétaires de drones afin de faire des images du haut des airs pour montrer l’ampleur de la propagation de la plante.

«Une image vaut mille mots», lance Mme Chalifour qui souhaite bonifier le dossier avec des images éloquentes.

Entre temps, les municipalités prennent certaines actions à plus petite échelle.

«On fait des choses annuellement. Cette année en collaboration avec la municipalité de Lac-au-Saumon, on a un projet de 60 000 $ sur deux ans. On sait que ça va faire quelques interventions, mais le défi demeure entier», estime Pierre D’Amours, le maire d’Amqui, une ville touchée par la plante envahissante.

Il croit que des leviers financiers importants sont nécessaires pour aider les municipalités touchées. Le gouvernement est interpellé.

Outre ses conséquences sur la santé, la berce spondyle a aussi des impacts sur le fonctionnement des écosystèmes. La plante se multiplie rapidement.